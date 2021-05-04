В Кирове камера сняла, как мотоциклист на огромной скорости влетел в легковушку. Видео © LIFE

На Октябрьском проспекте в Кирове столкнулись попутные автомобиль "Киа-Рио" и мотоцикл "Хонда". Момент столкновения записал видеорегистратор из другого автомобиля. На этих кадрах видно, как мотоциклист двигался на очень высокой скорости.

"Я двигался по улице Профсоюзной в сторону ЦУМа, выехал в средний ряд. Планировал перестраиваться. В зеркале увидел точку, которая была далеко, продолжил перестроение и почувствовал удар", — пояснил ситуацию водитель "Киа-Рио".

Автомобиль получил незначительные повреждения. Досталось и стоявшему неподалёку "мерседесу" — в него байк влетел уже без водителя. Мотоциклиста с тяжёлыми травмами госпитализировали.

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