В Кирове камера сняла, как мотоциклист на огромной скорости влетел в легковушку
Водитель KIA решил резко перестроиться и просто не заметил байк, который будто взялся ниоткуда.
В Кирове камера сняла, как мотоциклист на огромной скорости влетел в легковушку. Видео © LIFE
На Октябрьском проспекте в Кирове столкнулись попутные автомобиль "Киа-Рио" и мотоцикл "Хонда". Момент столкновения записал видеорегистратор из другого автомобиля. На этих кадрах видно, как мотоциклист двигался на очень высокой скорости.
"Я двигался по улице Профсоюзной в сторону ЦУМа, выехал в средний ряд. Планировал перестраиваться. В зеркале увидел точку, которая была далеко, продолжил перестроение и почувствовал удар", — пояснил ситуацию водитель "Киа-Рио".
Автомобиль получил незначительные повреждения. Досталось и стоявшему неподалёку "мерседесу" — в него байк влетел уже без водителя. Мотоциклиста с тяжёлыми травмами госпитализировали.
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