Разбившихся в ДТП на Ставрополье баскетболисток перевозили без лицензии и с нарушениями

Перевозка воспитанниц спортивной школы олимпийского резерва № 2 города Волгограда к месту проведения баскетбольного турнира проводилась с рядом нарушений — без лицензии и путевого листа. Об этом сообщает прокуратура Волгоградской области.

"В ходе проверки установлено, что перевозка детей к месту проведения соревнований осуществлялась на автобусе 2005 года выпуска, при этом у водителя путевой лист, а также лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами отсутствовали", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, организаторы перевозки детей не уведомили органы Госавтоинспекции о поездке, а микроавтобус не был оборудован проблесковым маячком жёлтого цвета, опознавательными знаками "Дети" и устройством для ограничения скорости в 60 км/ч.

Также специалисты не обнаружили информацию о прохождении транспортным средством техосмотра, а на месте ДТП при изучении микроавтобуса были найдены технические неисправности и условия в виде отсутствия ремней безопасности пассажиров заднего ряда сидений, при которых запрещена эксплуатация ТС.

Руководство школы самовольно приняло решение о перевозке детей в отсутствие юридических правоотношений с перевозчиком и надлежащего контроля со стороны руководства Комитета по физической культуре и спорту Администрации города Волгограда, заметили в прокуратуре. Главе города внесено представление с требованиями принятия мер к устранению нарушений законодательства и проведению дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности при организации перевозок детей.

Пострадавших в аварии на специальном борте МЧС доставили в Москву, сейчас они находятся в больницах. При этом состояние двух несовершеннолетних остаётся крайне тяжёлым, сообщили в Облздраве Волгоградской области.

"Два ребёнка — в крайне тяжёлом состоянии в реанимации, двое — в стабильно тяжёлом состоянии в реанимации, один ребёнок — в отделении в состоянии средней степени тяжести", — сказано в записи ведомства.

Ещё один ребёнок и один взрослый находятся в стабильном состоянии средней степени тяжести.

Прокуратура организовала проверки всех учреждений и организаций, ведущих работу с несовершеннолетними, на предмет соблюдения законодательства при организации перевозок. Сейчас выезды учащихся из Волгограда на автомобилях в другие регионы запрещены, заметили в надзорном ведомстве.

Напомним, страшная авария произошла на трассе в Ставропольском крае, по которой ехали юные спортсменки из Волгограда на соревнования по баскетболу в Черкесск. Жертвами аварии стали пятеро детей, ещё девять попали в больницу. Лайф публиковал фото и видео с места аварии. По делу о ДТП были задержаны два водителя и директор спортшколы, где учились баскетболистки. Решение об аресте Руслана Нахметова пока не принято.

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