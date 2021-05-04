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Украинцы без масок закатили пасхальную вечеринку в Турции и добились закрытия отеля

Однако местные утверждают, что подобные тусовки — не редкость, а меры были приняты лишь для устрашения.

4 мая 2021, 11:47

В Турции закрыли отель после пасхальной вечеринки украинцев без масок. Видео © Соцсети

Несмотря на жёсткий локдаун, действующий в Турции, многие отели продолжают работать, принимая гостей, так как на иностранцев ограничения не распространяются. Однако иногда такой подход гостиниц оборачивается проблемами для них самих. Так, на Пасху, 2 мая, украинцы и россияне, заселившиеся в отель в районе Манавгат, провинция Анталья, провели вечеринку у бассейна и совершенно забыли о санитарных мерах. Из-за этого работа комплекса была приостановлена. Об этом сообщает газета Türkiye.

На кадрах, опубликованных участниками в соцсетях, видно, как толпа людей у бара, весело крича от того, что сотрудники поливают их шампанским, танцует и отдыхает без масок и соблюдения безопасной дистанции. Видео заметили власти провинции и нагрянули в отель с проверкой.

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"В результате проверок сертификат "Безопасный туризм", выданный Турецким институтом стандартов под эгидой Министерства туризма, был аннулирован", — сказал губернатор Антальи Эрсин Языджи.

Он также предупредил другие места, работающие по сертификату, о том, что в случае нарушения норм их деятельность будет приостановлена. Около 500 постояльцев закрытой гостиницы расселили по другим местам.

Свидетельница мероприятия Оксана, работающая в другом отеле Антальи, отметила, что видео снял аниматор из другой гостиницы.

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"Зачем он это сделал, неясно. Одни говорят, что раньше он работал в этом отеле, его уволили и он сделал это в отместку, другие — что его "заслала" конкурирующая гостиница снять компромат", — приводит её слова "Страна.ua".

В итоге парню, который проник в отель под видом гостя и даже заплатил за проживание, вернули деньги. После проверок жители Турции стали сильно возмущаться от того, что им разрешено выходить на улицу только до ближайшего магазина, а иностранным туристам позволено многое. Закрытие же отеля они считают показательной акцией устрашения, заметила Оксана, ведь похожие мероприятия проходят во многих гостиницах.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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