"Доморощенные аналитики": Лукашенко не верит прогнозам МВФ и ВБ относительно белорусской экономики
Ранее Всемирный банк предрёк снижение ВВП республики на 2,2%, а Международный валютный фонд — на 0,4%.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / БелТА / Максим Гучек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал прогнозы Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка (ВБ) и прочих доморощенных аналитиков необъективными. Об этом сообщается на сайте пресс-службы главы государства.
"Я читаю в средствах массовой информации различные прогнозы: МВФ, Всемирный банк дают оценки, многие другие наши доморощенные аналитики. Но я же не первый год вижу эти итоги и прогнозы, они ни разу не были объективными, и мы ни разу не работали так, как они прогнозируют", — заявил Лукашенко на встрече с премьер-министром Романом Головченко.
Согласно прогнозу социально-экономического развития Белоруссии, утверждённому указом Лукашенко, в 2021 году ВВП республики вырастет на 1,8%. Между тем Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП страны на 2,2%, а МВФ — на 0,4%.
Ранее обвиняемые в подготовке покушения на Лукашенко раскрыли детали своего плана. Кадры с признанием были показаны в рамках фильма "Убить президента", где заговорщики рассказали, как планировали "нейтрализовать" руководство страны, занять госучреждения и отключить связь и интернет.
Выбор редакции
Путин в разговоре с Курцем заявил о неприемлемости внешнего вмешательства в дела Белоруссии
В Минске заявили, что не хотят откладывать согласование карт по интеграции с Россией
Оператор "Северного потока – 2" отказался комментировать иск экологов
Разбившихся в ДТП на Ставрополье баскетболисток перевозили без лицензии и с нарушениями
Украинца приговорили к трём годам тюрьмы за попытку вывоза из России запчастей военной техники
Комментариев: 0