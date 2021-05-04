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"Доморощенные аналитики": Лукашенко не верит прогнозам МВФ и ВБ относительно белорусской экономики

Ранее Всемирный банк предрёк снижение ВВП республики на 2,2%, а Международный валютный фонд — на 0,4%.

4 мая 2021, 11:38
<p>Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / БелТА / Максим Гучек</p>

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / БелТА / Максим Гучек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал прогнозы Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка (ВБ) и прочих доморощенных аналитиков необъективными. Об этом сообщается на сайте пресс-службы главы государства.

"Я читаю в средствах массовой информации различные прогнозы: МВФ, Всемирный банк дают оценки, многие другие наши доморощенные аналитики. Но я же не первый год вижу эти итоги и прогнозы, они ни разу не были объективными, и мы ни разу не работали так, как они прогнозируют", — заявил Лукашенко на встрече с премьер-министром Романом Головченко.

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Согласно прогнозу социально-экономического развития Белоруссии, утверждённому указом Лукашенко, в 2021 году ВВП республики вырастет на 1,8%. Между тем Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП страны на 2,2%, а МВФ — на 0,4%.

Ранее обвиняемые в подготовке покушения на Лукашенко раскрыли детали своего плана. Кадры с признанием были показаны в рамках фильма "Убить президента", где заговорщики рассказали, как планировали "нейтрализовать" руководство страны, занять госучреждения и отключить связь и интернет.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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