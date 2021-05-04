"Доморощенные аналитики": Лукашенко не верит прогнозам МВФ и ВБ относительно белорусской экономики

"Я читаю в средствах массовой информации различные прогнозы: МВФ, Всемирный банк дают оценки, многие другие наши доморощенные аналитики. Но я же не первый год вижу эти итоги и прогнозы, они ни разу не были объективными, и мы ни разу не работали так, как они прогнозируют", — заявил Лукашенко на встрече с премьер-министром Романом Головченко.