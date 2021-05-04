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Российская чемпионка мира по шашкам раскрыла, как скандал с флагом помог ей победить

Защитив титул, хотелось просто стоять и смеяться, призналась Тамара Тансыккужина.

4 мая 2021, 11:16
<p>Фото © ТАСС / EPA / LESZEK SZYMANSKI POLAND OUT</p>

Фото © ТАСС / EPA / LESZEK SZYMANSKI POLAND OUT

Чемпионка мира по шашкам россиянка Тамара Тансыккужина поделилась с телеканалом "Звезда" своими впечатлениями об игре с представительницей Польши Натальей Садовской и рассказала, какие эмоции испытывала после победы.

"Мне просто хотелось стоять и смеяться. Очень приятно, когда стараешься, вкладываешься — и в итоге всё хорошо заканчивается. Это огромнейшая радость. Не верится, что такое может быть, потому что отыгрываться всегда намного сложнее... Я привыкла всё доказывать своим профессионализмом и своим характером. Уважение коллег получается, если вот таким тяжёлым способом идти, а это очень важно для меня", — заявила она.

Чемпионка также вспомнила, как на её игру повлияло поражение 27 апреля, когда во время четвёртого раунда противостояния флаг РФ и табличка с именем шашистки были убраны прямо в ходе встречи. Это отвлекло россиянку и привело к допущению грубой ошибки и проигрышу партии.

"Меня это разозлило": Российская шашистка рассказала, почему скандал с флагом сыграл ей на руку

"Меня это разозлило": Российская шашистка рассказала, почему скандал с флагом сыграл ей на руку

"Это не могло не оставить отпечатка. Я разозлилась. Я знала, что очень многих людей задело за живое и что я просто обязана выиграть. Игралось мне, конечно, непросто здесь, потому что я постоянно отставала. В общем, время шло, а отставание сохранялось. Даже в восьмом раунде, это за день до последней игры, я уже подумала, что не получится", — поделилась Тансыккужина.

По признанию шашистки, второе дыхание открылось уже в переигровке. Ситуация же с флагом, безусловно, повлияла на эмоциональное состояние, но и привела к общей победе.

Напомним, россиянка Тамара Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по шашкам, переиграв в Варшаве представительницу Польши Наталью Садовскую. Особое внимание к этой игре было приковано из-за инцидента, имевшего место 27 апреля. Тогда флаг России и стикер с триколором убрали со стола прямо во время финального матча.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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