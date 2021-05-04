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В Москве могут установить памятную доску умершему дрессировщику Михаилу Багдасарову

Если подобное предложение поступит, депутаты столичной думы выступят в его поддержку.

4 мая 2021, 10:50
<p>Михаил Багдасаров. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Михаил Багдасаров. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

В Москве может появиться памятная доска скончавшемуся народному артисту РФ, дрессировщику Михаилу Багдасарову. Об этом заявил председатель Комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Он был в своей отрасли одним из ведущих специалистов. Поэтому, я думаю, что, если поступит обращение об установке памятной доски Михаилу Багдасарову, Мосгордума поддержит", — приводит его слова ТАСС.

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Напомним, Михаил Багдасаров скончался утром 4 мая в возрасте 75 лет. Дрессировкой диких животных он занимался с подросткового возраста. С 1973 года Багдасаров выступал с собственной программой, а первого крупного успеха добился в 1979-м с аттракционом "Давид Сасунский". Осенью 1991 года дрессировщик представил новую программу — "Тигры-шоу" — с участием 18 уссурийских тигров.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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