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"Не можем добиться диагноза": Артур Багдасаров подтвердил Лайфу информацию о смерти отца

По его словам, прощание с народным артистом состоится, однако, где оно пройдёт и в каком виде, будет зависеть от ответа медиков.

4 мая 2021, 10:01
<p>Артур Багдасаров. Фото © Instagram/ artur_bagdasarov_official</p>

Артур Багдасаров. Фото © Instagram/ artur_bagdasarov_official

Заслуженный артист России Артур Багдасаров в беседе с Лайфом подтвердил информацию о смерти своего отца, знаменитого дрессировщика тигров Михаила Багдасарова, и рассказал, что семья пока не услышала от врачей официального диагноза.

"Он сильно болел, забрали с бронхитом в больницу — и всё. Насчёт коронавируса точно не знаю, потому что мы от врачей никак не можем добиться официального диагноза", — указал наш собеседник.

Артур Багдасаров выразил надежду, что прощание с отцом состоится, однако, где оно пройдёт и в каком виде, будет зависеть от ответа медиков. Сообщили же семье о смерти известного дрессировщика тигров, который находился в больнице в Коммунарке, утром 4 мая.

Дрессировщик тигров Михаил Багдасаров умер от коронавируса

Дрессировщик тигров Михаил Багдасаров умер от коронавируса

Ранее Лайф сообщал о смерти народного артиста России Ефима Каменецкого. Он скончался в больнице Санкт-Петербурга в возрасте 85 лет.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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