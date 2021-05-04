"Не можем добиться диагноза": Артур Багдасаров подтвердил Лайфу информацию о смерти отца

Заслуженный артист России Артур Багдасаров в беседе с Лайфом подтвердил информацию о смерти своего отца, знаменитого дрессировщика тигров Михаила Багдасарова, и рассказал, что семья пока не услышала от врачей официального диагноза.

"Он сильно болел, забрали с бронхитом в больницу — и всё. Насчёт коронавируса точно не знаю, потому что мы от врачей никак не можем добиться официального диагноза", — указал наш собеседник.

Артур Багдасаров выразил надежду, что прощание с отцом состоится, однако, где оно пройдёт и в каком виде, будет зависеть от ответа медиков. Сообщили же семье о смерти известного дрессировщика тигров, который находился в больнице в Коммунарке, утром 4 мая.

Ранее Лайф сообщал о смерти народного артиста России Ефима Каменецкого. Он скончался в больнице Санкт-Петербурга в возрасте 85 лет.

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