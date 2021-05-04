МЧС экстренно предупредило о сильном ветре в Москве и области

Сильный ветер поднимется в Московском регионе 4 мая и сохранится до вечера. Об этом сообщили в столичном главке МЧС.

"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 4 мая в Москве ожидаются порывы ветра 13–18 м/с", — говорится в записи.

При этом в Подмосковье порывы могут достигать до 20 метров в секунду, предупредили в МЧС.

В связи с этим водителям рекомендовано снизить скорость на дорогах и парковать автомобили вдали от деревьев, пешеходам лучше обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал москвичам "эксклюзивную" погоду. По его словам, первые майские грозы прогремят уже на этой неделе.

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