МЧС экстренно предупредило о сильном ветре в Москве и области
Водителям и пешеходам рекомендовали держаться подальше от деревьев и шатких конструкций.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Сильный ветер поднимется в Московском регионе 4 мая и сохранится до вечера. Об этом сообщили в столичном главке МЧС.
"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 4 мая в Москве ожидаются порывы ветра 13–18 м/с", — говорится в записи.
При этом в Подмосковье порывы могут достигать до 20 метров в секунду, предупредили в МЧС.
В связи с этим водителям рекомендовано снизить скорость на дорогах и парковать автомобили вдали от деревьев, пешеходам лучше обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал москвичам "эксклюзивную" погоду. По его словам, первые майские грозы прогремят уже на этой неделе.
Выбор редакции
Лайф узнал предварительную причину пожара в московской гостинице
В Подмосковье полуторагодовалый малыш насмерть разбился, выпав из окна 13-го этажа
"Не можем добиться диагноза": Артур Багдасаров подтвердил Лайфу информацию о смерти отца
Омбудсмен ДНР оценила вероятность нового обмена пленными между Донбассом и Украиной
10 игрушечных машинок, которым было бы заказано место на помойке, если бы не золотые руки художника
Комментариев: 0