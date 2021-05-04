Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

МЧС экстренно предупредило о сильном ветре в Москве и области

Водителям и пешеходам рекомендовали держаться подальше от деревьев и шатких конструкций.

4 мая 2021, 09:34
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Сильный ветер поднимется в Московском регионе 4 мая и сохранится до вечера. Об этом сообщили в столичном главке МЧС.

"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 4 мая в Москве ожидаются порывы ветра 13–18 м/с", — говорится в записи.

При этом в Подмосковье порывы могут достигать до 20 метров в секунду, предупредили в МЧС.

В Москве и области объявили жёлтый уровень опасности из-за сильного ветра

В Москве и области объявили жёлтый уровень опасности из-за сильного ветра

В связи с этим водителям рекомендовано снизить скорость на дорогах и парковать автомобили вдали от деревьев, пешеходам лучше обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал москвичам "эксклюзивную" погоду. По его словам, первые майские грозы прогремят уже на этой неделе.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Лайф узнал предварительную причину пожара в московской гостинице

сегодня в 10:25

В Подмосковье полуторагодовалый малыш насмерть разбился, выпав из окна 13-го этажа

сегодня в 09:42

"Не можем добиться диагноза": Артур Багдасаров подтвердил Лайфу информацию о смерти отца

сегодня в 10:01

Омбудсмен ДНР оценила вероятность нового обмена пленными между Донбассом и Украиной

сегодня в 10:39

10 игрушечных машинок, которым было бы заказано место на помойке, если бы не золотые руки художника

сегодня в 10:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1