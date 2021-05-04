Число погибших при крушении метромоста в Мехико возросло до 23. Ещё 65 человек госпитализированы. Видео © Соцсети

Жертвами крушения метромоста в столице Мексики Мехико стало 23 человека. Об этом журналистам сообщила мэр мегаполиса Клаудия Шейнбаум. В социальных сетях появились видео спасательной операции на месте происшествия.

"К сожалению, к настоящему времени известно о 23 погибших", — заявила глава города, уточнив, что ещё 65 человек были госпитализированы.

В настоящий момент на месте происшествия работают спасатели и медики. Там же находится и сама Шейнбаум. Число погибших в результате инцидента постоянно меняется.

Как позднее сообщила глава Мехико в "Твиттере", после обрушения метромоста будет проведена проверка всех конструкций 12-й линии метрополитена города. По её словам, после структурной проверки линии будет представлен экспертный отчёт, а также проведено детальное расследование причин произошедшего.

Напомним, обрушение метромоста в мексиканской столице произошло в понедельник, 3 мая, в районе станции "Оливос" на юге города. В 06:25 мск по мосту проходил поезд, два вагона которого рухнули с высоты около десяти метров. Правоохранительные органы приступили к выяснению причин катастрофы. Сейчас район обрушения оцеплен, все подъезды перекрыты, туда допускаются только машины экстренных служб.

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