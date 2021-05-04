Вице-премьер Чехии опроверг информацию о планах обменять данные о взрывах во Врбетице на партию "Спутника V"

Первый вице-премьер Чехии и министр обороны внутренних дел Ян Гамачек заявил, что информация о его поездке в Москву в середине апреля для обмена данными по делу о взрывах во Врбетице на поставку партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" является спекуляцией.

"Я категорически отвергаю предположения относительно моей предполагаемой попытки обменять информацию из дела по Врбетице на поставку вакцины "Спутник V", — написал он в "Твиттере".

О такой цели Гамачека сообщил автор чешской газеты "Список", который утверждал, что в Москве министр планировал договориться об обмене и "замять" скандал со взрывами на складе боеприпасов в 2014 году.

Вице-премьер заметил, что материал основан на спекулятивных предположениях и неподтверждённой лжи.

Он добавил, что 14 апреля в МВД Чехии состоялось несколько встреч с участием руководителей силовых структур, генерального прокурора и посла Чехии в Москве. И единственной темой обсуждения были последствия скандала во Врбетице для национальной безопасности республики и отношений между двумя странами. Гамачек также заявил, что подобные спекуляции наносят ущерб интересам Чехии.

Напомним, что 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Однако 25 апреля президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России ко взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.

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