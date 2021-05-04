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Найдены тела двух туристов, пропавших при сходе лавины в Бурятии

Обвал снега произошёл накануне, двум туристам из пяти удалось спастись.

4 мая 2021, 08:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Тункинском районе Бурятии спасатели обнаружили тела двух туристов, попавших под снежную лавину в составе группы из пяти человек. Информация об этом появилась на сайте регионального агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

"С 10 утра 12 спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы начали поиски остальных туристов на перевале "Горелого". К ним на помощь из Иркутска прилетели десять спасателей Байкальской поисково-спасательной службы и два работника Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В настоящий момент тела найдены", — указано в сообщении.

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Как уже писал Лайф, трагедия произошла 3 мая на перевале вблизи посёлка Монды. Двоим туристам из пяти удалось выжить при сходе лавины. Отмечается, что пострадавших в шоковом состоянии и с признаками обморожения спасатели доставили в Иркутск. По данным МЧС по Бурятии, состояние обоих оценивается как удовлетворительное.

Ранее в Якутии произошёл сход снежной лавины прямо на автодорогу. В оказавшихся в ледяном плену автомобилях находилось семь человек, один из них погиб.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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