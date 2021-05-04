На даче под Питером пьяный мужчина сел за руль и насмерть сбил собственную мать

В Кировском районе Ленинградской области пьяный житель Петербурга на автомобиле сбил насмерть свою мать-пенсионерку. Об этом сообщает Пятый канал, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошёл накануне вечером у одного из домов в СНТ "Треугольник". По предварительным данным, пьяный 37-летний мужчина сел за руль своего автомобиля "Форд Фокус" и наехал на 66-летнюю мать. Точные обстоятельства трагедии неизвестны, однако от полученных травм женщина скончалась на месте ЧП.

Мужчину уже задержали и доставили в полицию для выяснения обстоятельств происшествия. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершённое в состоянии опьянения".

Ранее Лайф сообщал, что шестилетний мальчик сел за руль и насмерть задавил маму на кладбище под Курском. Мальчик самостоятельно завёл автомобиль, сдал назад, а 27-летняя родительница оказалась зажата между "Жигулями" и стоящим рядом "ниссаном". Шанса отойти в сторону у неё не было.

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