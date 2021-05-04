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"Динозавр инфраструктуры": Немецкие экологи подали иск против строительства "Северного потока – 2"

Специалисты считают, что газопровод разрушает среду обитания на морском дне размером более 16 футбольных полей.

4 мая 2021, 08:15
<p>Фото © Nord Stream 2 / Thomas Eugster</p>

Фото © Nord Stream 2 / Thomas Eugster

Немецкая экологическая организация Nabu подала иск против выдачи разрешения на строительство "Северного потока – 2" в исключительной экономической зоне страны. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) дало разрешение на строительство и отклонило поданное возражение экологов.

"Поэтому единственный способ ограничить ущерб Балтийскому морю — это подать в суд. В связи с поданной жалобой строительные работы на немецком участке пока не разрешены", — говорится в сообщении Nabu.

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Немецкие экологи подали в суд с требованием остановить строительство "Северного потока – 2"

По мнению специалистов, газопровод разрушает среду обитания на морском дне размером более 16 футбольных полей. Кроме того, они подчёркивают, что подобное вмешательство в экосистему требует компенсационных мер.

"Всё более актуальным становится вопрос, нужен ли нам вообще этот трубопровод", — задаются вопросом в организации.

"Северный поток – 2" охарактеризовали как "динозавра инфраструктуры" невозобновляемой энергетики, ставящего под угрозу энергетический переход.

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В Германии заявили о планах быстро ввести в эксплуатацию "Северный поток – 2"

Напомним, ранее депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что у Европарламента нет полномочий отказываться от строительства "Северного потока – 2". В случае отказа от газопровода Берлину придётся выплатить 12 миллиардов евро штрафных санкций и искать другие варианты покрытия энергодефицита. Тем временем в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году. Мнения о том, что строительство газопровода будет завершено, придерживаются и в Госдуме.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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