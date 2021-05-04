"Динозавр инфраструктуры": Немецкие экологи подали иск против строительства "Северного потока – 2"
Специалисты считают, что газопровод разрушает среду обитания на морском дне размером более 16 футбольных полей.
Фото © Nord Stream 2 / Thomas Eugster
Немецкая экологическая организация Nabu подала иск против выдачи разрешения на строительство "Северного потока – 2" в исключительной экономической зоне страны. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Отмечается, что Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) дало разрешение на строительство и отклонило поданное возражение экологов.
"Поэтому единственный способ ограничить ущерб Балтийскому морю — это подать в суд. В связи с поданной жалобой строительные работы на немецком участке пока не разрешены", — говорится в сообщении Nabu.
По мнению специалистов, газопровод разрушает среду обитания на морском дне размером более 16 футбольных полей. Кроме того, они подчёркивают, что подобное вмешательство в экосистему требует компенсационных мер.
"Всё более актуальным становится вопрос, нужен ли нам вообще этот трубопровод", — задаются вопросом в организации.
"Северный поток – 2" охарактеризовали как "динозавра инфраструктуры" невозобновляемой энергетики, ставящего под угрозу энергетический переход.
Напомним, ранее депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что у Европарламента нет полномочий отказываться от строительства "Северного потока – 2". В случае отказа от газопровода Берлину придётся выплатить 12 миллиардов евро штрафных санкций и искать другие варианты покрытия энергодефицита. Тем временем в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году. Мнения о том, что строительство газопровода будет завершено, придерживаются и в Госдуме.
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