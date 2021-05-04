Россияне оценили влияние майских праздников на кошелёк

Треть жителей России считают, что длинные майские праздники негативно скажутся на их доходах, однако каждый десятый опрошенный надеется, что сможет увеличить заработок. Такие данные показывает исследование онлайн-платформы Webbankir, результаты которого приводит РИА "Новости".

Так, 33,6% респондентов опасаются снижения доходов из-за большого количества нерабочих дней. При этом 9,6% населения, напротив, надеется улучшить своё финансовое состояние. Но большая часть (56,6%) всё же считают, что увеличенные майские праздники никак не отразятся на их зарплатах.

Многие из опрошенных, а это сразу 46%, хотят, чтобы подобный формат майских праздников сохранился и далее. Каждый третий хотел бы иметь продолжительные майские каникулы, остальные же относятся к этой идее нейтрально. Но если из-за нерабочих дней в мае придётся пожертвовать новогодними праздниками, то против этого выступают уже 57,1% опрошенных.

Из занятий россияне предпочтут остаться дома (67,8%), уехать за город (27,3%), поехать на экскурсию (3,5%) и отдохнуть на курортах России или за её пределами (1,5%).

Опрос специалисты проводили в конце апреля, в нём участвовало 1,5 тысячи человек по всей стране.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок перечислил способы защиты от коронавируса в майские праздники. По его словам, лучше всего уехать за город и сократить количество контактов.

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