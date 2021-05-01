Подорожание продуктов и штрафы: сколько стоит пожарить шашлык в майские праздники

Продажи взлетели на 500%

После объявления нерабочими дни с 1 по 10 мая 2021 года продажи мангалов увеличились в шесть раз. Такие данные приводят аналитики Wildberries. Только онлайн за несколько дней до начала майских праздников различных принадлежностей для дачи россияне купили рекордные 130 тысяч единиц. Аналитики объясняют резкий рост спроса на мангалы наиболее высокой доступностью для россиян отдыха на даче: популярные туристические направления и гостиницы в дни майских каникул уже забронированы, многие курорты закрыты, поэтому времяпрепровождение на природе станет наиболее массовым видом отдыха в майские праздники.

Вырос и спрос на сопутствующие шашлычным посиделкам товары. Так, шампуры и уголь покупают на 283% больше. Наиболее значительно продажи товаров увеличились в Пензенской области — на 605%, в Татарстане — на 489%, в Башкирии — на 462%, в Волгоградской области — на 438% и Иркутской — на 425%. В Москве прирост составил 180%.

Что же касается цен на шашлык и сопутствующие вещи, то он подорожал примерно на четверть — с 1561 рубля до 1958. Подробнее — в инфографике Лайфа.

Как не получить штраф?

Фото © Shutterstock

В городских парках и скверах можно устраивать пикники на всей территории, кроме заповедных и коммерческих участков. Но разжигать костёр или использовать мангал можно только в специальных пикниковых зонах. Если это требование нарушить, то грозит штраф.

В соответствии со ст. 3.20 КоАП Москвы штраф за разведение костров, проведение мероприятий, предусматривающих использование открытого огня, использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня в непредназначенных для этого местах, составляет от трёх до четырёх тысяч рублей Полина Гусятникова Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners

Но даже в специально отведённых местах не следует забывать, что распивать там спиртные напитки и находиться в нетрезвом виде запрещено. В соответствии со ст. 20.20 КоАП РФ это карается штрафом от 500 до 1,5 тысячи рублей.

Куда в Москве можно сходить на пикник?

Всего в столице легально жарить шашлыки можно более чем в 20 точках, это в основном парки и скверы. Там оборудованы специальные места со всем необходимым, чтобы в случае чего затушить разгоревшийся мангал. Карта шашлычных мест — в инфографике Лайфа.

Инфографика

Авторы