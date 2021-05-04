В России предложили ограничить право избираться осуждённым за оскорбление ветеранов

Согласно поправкам, внесённым в Уголовный кодекс РФ, за ложные сведения о ветеранах Великой Отечественной войны, а также оскорбление памяти героев и унижение их чести и достоинства предусмотрена ответственность. Однако если за распространением ложных данных следует запрет на возможность избираться, то за оскорбление ветеранов подобных ограничений нет. Об этом заявил директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов.

В предложении, направленном Орловым спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, уточняется, что подобные преступления являются явной демонстрацией отношения к обществу и истории своей семьи, которое никак не совместимо с возможностью избираться на государственные должности.

"Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в избирательное законодательство в части запрета избираться и быть избранными лицам до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости", — приводит выдержи из письма RT.

Напомним, 20 февраля блогера Алексея Навального признали виновным по делу о клевете на ветерана Игната Артёменко. Он был оштрафован на 850 тысяч рублей. В конце апреля суд отклонил апелляцию на приговор.

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