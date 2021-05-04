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Двое пострадавших при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы умерли в больнице

В результате происшествия 18 человек получили ранения, среди них десять детей. Возбуждено уголовное дело.

4 мая 2021, 07:15
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В результате пожара в гостинице "Вечный зов" на юго-востоке Москве погибло два человека, ещё восемнадцать пострадали, среди них десять детей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

"Двое пострадавших умерли в больнице. Взрослые, спасти их не удалось", — уточнил источник агентства, добавив, что всего в результате происшествия госпитализировано 14 человек, в их числе восемь детей.

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Между тем, по данным СК, погиб один мужчина. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшего смерть человека.

Как ранее писал Лайф, в ночь на 4 мая на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар в гостинице. Огонь успел распространиться на площади 100 квадратных метров, в здании находилось более 300 человек. Возгоранию был присвоен второй — повышенный — ранг сложности. Распространение огня удалось локализовать. По факту происшествия прокуратура проводит проверку.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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