Двое пострадавших при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы умерли в больнице
В результате происшествия 18 человек получили ранения, среди них десять детей. Возбуждено уголовное дело.
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В результате пожара в гостинице "Вечный зов" на юго-востоке Москве погибло два человека, ещё восемнадцать пострадали, среди них десять детей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.
"Двое пострадавших умерли в больнице. Взрослые, спасти их не удалось", — уточнил источник агентства, добавив, что всего в результате происшествия госпитализировано 14 человек, в их числе восемь детей.
Между тем, по данным СК, погиб один мужчина. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшего смерть человека.
Как ранее писал Лайф, в ночь на 4 мая на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар в гостинице. Огонь успел распространиться на площади 100 квадратных метров, в здании находилось более 300 человек. Возгоранию был присвоен второй — повышенный — ранг сложности. Распространение огня удалось локализовать. По факту происшествия прокуратура проводит проверку.
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