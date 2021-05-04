В сгоревшей в Москве гостинице не сработали системы автоматической противопожарной защиты
В здании также отсутствовали запасные эвакуационные выходы, что является грубейшим нарушением.
Фото © ТАСС / Максим Стулов
Ни одна из автоматических систем противопожарной защиты не сработала в московской гостинице "Вечный зов", где при пожаре погибло два человека и пострадало 18, среди которых десять детей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.
"В гостинице были грубейшие нарушения требований пожарной безопасности. Ни одна из систем противопожарной защиты, которой должен быть оборудован подобный объект, не сработала", — уточнил источник агентства, добавив, что в здании также отсутствуют запасные эвакуационные выходы.
По словам собеседника агентства, на момент прибытия пожарных постояльцы гостиницы стояли в окнах и просили о помощи, а некоторым пришлось выбираться из горящего здания буквально на ощупь. На данный момент выясняется, были ли вообще в отеле системы противопожарной защиты.
Как ранее писал Лайф, в ночь на 4 мая на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар в гостинице. Огонь успел распространиться на площади 100 квадратных метров, в здании находилось более 300 человек. Возгоранию был присвоен второй — повышенный — ранг сложности. Распространение огня удалось локализовать. По факту происшествия прокуратура проводит проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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