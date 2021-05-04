Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

ФАС одобрила операторам связи заключение соглашения о строительстве сетей 5G

Документ о совместной деятельности содержит условия равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка.

4 мая 2021, 08:00
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила операторам связи заключение соглашения о строительстве сетей стандарта 5G. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"ФАС рассмотрела ходатайство компаний о даче предварительного согласия на заключение операторами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи соглашения о совместной деятельности на территории РФ по построению сетей стандарта 5G", — сообщили в службе.

Эксперт объяснил причины страха россиян перед 5G: не обошлось без YouTube

Эксперт объяснил причины страха россиян перед 5G: не обошлось без YouTube

Отмечается, что соглашение, в случае его реализации, содержит условия, при которых все участники рынка связи будут иметь равный доступ к радиочастотам.

Ранее Лайф рассказывал, что ФАС наложила на Apple Inc. штраф в размере 906,2 млн рублей (более 12 млн долларов) за нарушение антимонопольного законодательства. Расследование служба начала в августе прошлого года в связи с действиями американской корпорации на рынке распространения приложений для iOS. Причиной стало заявление Лаборатории Касперского. В компании производителя в свою очередь отметили, что будут обжаловать решение службы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1