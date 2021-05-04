ФАС одобрила операторам связи заключение соглашения о строительстве сетей 5G
Документ о совместной деятельности содержит условия равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка.
Фото © Shutterstock
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила операторам связи заключение соглашения о строительстве сетей стандарта 5G. Об этом говорится в сообщении ведомства.
"ФАС рассмотрела ходатайство компаний о даче предварительного согласия на заключение операторами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи соглашения о совместной деятельности на территории РФ по построению сетей стандарта 5G", — сообщили в службе.
Отмечается, что соглашение, в случае его реализации, содержит условия, при которых все участники рынка связи будут иметь равный доступ к радиочастотам.
Ранее Лайф рассказывал, что ФАС наложила на Apple Inc. штраф в размере 906,2 млн рублей (более 12 млн долларов) за нарушение антимонопольного законодательства. Расследование служба начала в августе прошлого года в связи с действиями американской корпорации на рынке распространения приложений для iOS. Причиной стало заявление Лаборатории Касперского. В компании производителя в свою очередь отметили, что будут обжаловать решение службы.
Выбор редакции
Эксперт объяснил причины страха россиян перед 5G: не обошлось без YouTube
Apple будет обжаловать решение ФАС о штрафе в $12 млн
Садовод рассказала, как бороться с сорняками на участке, чтобы не получить штраф
Жена Гейтса отказалась от супружеских алиментов после развода
Вице-премьер Чехии опроверг информацию о планах обменять данные о взрывах во Врбетице на партию "Спутника V"
Комментариев: 0