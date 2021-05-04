ФАС одобрила операторам связи заключение соглашения о строительстве сетей 5G

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила операторам связи заключение соглашения о строительстве сетей стандарта 5G. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"ФАС рассмотрела ходатайство компаний о даче предварительного согласия на заключение операторами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи соглашения о совместной деятельности на территории РФ по построению сетей стандарта 5G", — сообщили в службе.

Отмечается, что соглашение, в случае его реализации, содержит условия, при которых все участники рынка связи будут иметь равный доступ к радиочастотам.

Авторы