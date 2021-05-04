Панарин получил травму в массовой драке с игроками "Вашингтона" и выбыл до конца сезона
Артемий был без шлема и чудом не получил сотрясение, поскольку удар головой о лёд мог надолго вывести хоккеиста "Рейнджерс" из строя.
Драка игроков в матче "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Вашингтон Кэпиталз". Видео © Twitter / THEChrisMack, hayyyshayyy
В матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" — "Вашингтон Кэпиталз" произошла массовая драка с участием российских игроков Артемия Панарина и Павла Бучневича.
Потасовка произошла во втором периоде. Игрок "Кэпиталз" Том Уилсон у своих ворот напал на лежащего на льду Павла Бучневича. Следом в борьбу вмешались другие хоккеисты "Рейнджерс", в том числе заступаться за своего партнёра по команде бросился Артемий Панарин.
Во время драки Уилсон нанёс Панарину несколько ударов в голову. Артемий был без шлема и чудом не получил сотрясение.
В итоге и Уилсон, и Панарин, и Бучневич получили дисциплинарные штрафы. После этого Артемий не смог продолжить встречу, поскольку получил травму нижней части тела.
"К счастью, с Панариным всё в порядке. Что касается поступка Уилсона, то нельзя пересекать некоторую грань. Я воспринимаю подобные вещи как полное отсутствие уважения к игре. Один из самых звёздных хоккеистов лиги мог серьёзно пострадать в этом инциденте", — сказал главный тренер "Рейнджерс" Дэвид Куинн, комментируя поступок Уилсона.
Встреча проходила в Нью-Йорке и завершилась победой "Вашингтон Кэпиталз" со счётом 6:3.
Ранее сообщалось, что юниорская сборная России разгромила Белоруссию на чемпионате мира. Команда РФ по итогам предварительного этапа заняла второе место в группе B и обеспечила себе уверенный выход в полуфинал. Следующий соперник пока не известен.
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