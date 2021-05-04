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Панарин получил травму в массовой драке с игроками "Вашингтона" и выбыл до конца сезона

Артемий был без шлема и чудом не получил сотрясение, поскольку удар головой о лёд мог надолго вывести хоккеиста "Рейнджерс" из строя.

4 мая 2021, 08:38

Драка игроков в матче "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Вашингтон Кэпиталз". Видео © Twitter / THEChrisMack, hayyyshayyy

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" — "Вашингтон Кэпиталз" произошла массовая драка с участием российских игроков Артемия Панарина и Павла Бучневича.

Потасовка произошла во втором периоде. Игрок "Кэпиталз" Том Уилсон у своих ворот напал на лежащего на льду Павла Бучневича. Следом в борьбу вмешались другие хоккеисты "Рейнджерс", в том числе заступаться за своего партнёра по команде бросился Артемий Панарин.

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Во время драки Уилсон нанёс Панарину несколько ударов в голову. Артемий был без шлема и чудом не получил сотрясение.

В итоге и Уилсон, и Панарин, и Бучневич получили дисциплинарные штрафы. После этого Артемий не смог продолжить встречу, поскольку получил травму нижней части тела.

"К счастью, с Панариным всё в порядке. Что касается поступка Уилсона, то нельзя пересекать некоторую грань. Я воспринимаю подобные вещи как полное отсутствие уважения к игре. Один из самых звёздных хоккеистов лиги мог серьёзно пострадать в этом инциденте", — сказал главный тренер "Рейнджерс" Дэвид Куинн, комментируя поступок Уилсона.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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