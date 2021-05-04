Панарин получил травму в массовой драке с игроками "Вашингтона" и выбыл до конца сезона

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" — "Вашингтон Кэпиталз" произошла массовая драка с участием российских игроков Артемия Панарина и Павла Бучневича.

Потасовка произошла во втором периоде. Игрок "Кэпиталз" Том Уилсон у своих ворот напал на лежащего на льду Павла Бучневича. Следом в борьбу вмешались другие хоккеисты "Рейнджерс", в том числе заступаться за своего партнёра по команде бросился Артемий Панарин.

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Во время драки Уилсон нанёс Панарину несколько ударов в голову. Артемий был без шлема и чудом не получил сотрясение.

В итоге и Уилсон, и Панарин, и Бучневич получили дисциплинарные штрафы. После этого Артемий не смог продолжить встречу, поскольку получил травму нижней части тела.