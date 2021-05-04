Билась в окно, понимая, что это всё: девушка рассказала о чудесном спасении из объятой огнём гостиницы

Последствия пожара в столичной гостинице "Вечный зов". Видео © LIFE

Постоялица сгоревшей минувшей ночью гостиницы на юго-востоке Москвы Татьяна Вершинина рассказала телеканалу "Звезда", как ей удалось спастись при пожаре. По словам девушки, огонь буквально запер её в номере. А ещё ей пришлось самостоятельно спускаться по задымлённой лестнице.

Пожар вспыхнул в пятиэтажной гостинице "Вечный зов" на улице Кожуховской. Несмотря на то что с улицы огонь видно не было, пламя охватило площадь в 100 квадратных метров внутри строения, в результате чего там наблюдалось сильное задымление. Как уточняет телеканал, в тот момент в здании отеля находилось 305 человек и одной из них была Татьяна.

"Я взяла тряпку и начала через неё дышать. Никто тогда ещё не приехал тушить. Я билась в окно и понимала, что это всё. Было очень темно в коридоре, я начала искать лестницу, нашла её и спустилась вниз. Но на ней было так много дыма, что с трудом удавалось дышать", — поделилась девушка.

Как отметила Татьяна, на втором этаже отеля все номера были заняты пионерским лагерем. По её словам, она "взяла с собой детей и побежала".

Напомним, в ночь на 4 мая на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар в гостинице. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Распространение огня удалось локализовать. В результате происшествия погибло два человека, ещё восемнадцать пострадали, среди них оказалось десять детей. Как сообщал Лайф, двое пострадавших умерли в больнице. По факту произошедшего прокуратура проводит проверку. Следственный комитет, в свою очередь, возбудил уголовное дело. Позднее стало известно, что в сгоревшей гостинице не сработали системы автоматической противопожарной защиты. Кроме того, в здании отсутствовали запасные эвакуационные выходы, что является грубейшим нарушением.

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