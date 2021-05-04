Глава МИД Филиппин матом потребовал от Пекина-"дурачка" убрать корабли из Южно-Китайского моря

Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин резко отреагировал на присутствие кораблей КНР в Южно-Китайском море. Матом он потребовал убрать морские суда из акватории.

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"Китай, друг мой, как бы повежливее это сказать? Дай-ка подумать... О... ИДИ НА ***. Что ты сделал для нашей дружбы? Ты. Не мы. Мы пытались. Ты. Ты уродливый дурачок, который пытается привлечь внимание привлекательного парня, с которым хочет подружиться", — написал министр в "Твиттере".

Отметим, что сотни кораблей Китая оказались на спорной территории между двумя странами в Южно-Китайском море. В Маниле этот отрезок в 200 миль считают своей особой экономической зоной.

Ранее Лайф рассказывал, что госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в агрессии за рубежом и репрессиях внутри страны. По его словам, американский президент Джо Байден также обеспокоен данными о краже КНР интеллектуальной собственности, он обвиняет Пекин в несправедливой и враждебной конкуренции.

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