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Глава МИД Филиппин матом потребовал от Пекина-"дурачка" убрать корабли из Южно-Китайского моря

Отрезок в 200 миль, который заняли морские суда, в Маниле считают своей особой экономической зоной.

4 мая 2021, 08:47
<p>Теодоро Локсин. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Теодоро Локсин. Фото © ТАСС / Zuma

Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин резко отреагировал на присутствие кораблей КНР в Южно-Китайском море. Матом он потребовал убрать морские суда из акватории.

Скриншот © LIFE

Скриншот © LIFE

"Китай, друг мой, как бы повежливее это сказать? Дай-ка подумать... О... ИДИ НА ***. Что ты сделал для нашей дружбы? Ты. Не мы. Мы пытались. Ты. Ты уродливый дурачок, который пытается привлечь внимание привлекательного парня, с которым хочет подружиться", — написал министр в "Твиттере".

Отметим, что сотни кораблей Китая оказались на спорной территории между двумя странами в Южно-Китайском море. В Маниле этот отрезок в 200 миль считают своей особой экономической зоной.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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