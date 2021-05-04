Садовод рассказала, как бороться с сорняками на участке, чтобы не получить штраф
Эксперт также назвала самый надёжный и эффективный способ, ведь больше всего их распространению способствует ветер.
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Чтобы не нарваться на штрафы из-за обилия сорняков на дачном участке, их нужно скашивать или выпалывать, но ни в коем случае не использовать против них различные яды. Об этом Лайфу рассказала председатель Союза садоводов Приозерского района Ленинградской области Любовь Глухова.
"Если дачник столкнулся с такой проблемой, как сорняки на его участке, ядохимикаты лучше всего не использовать, потому что это ваш личный участок — и хотелось бы, чтобы на него и пчёлки прилетали, и птички пели, а яды могут это всё испортить. Поэтому эти сорняки надо скашивать, а лучше всего их все нужно выпалывать, потому что у них очень большой корень, и, если вы их скосите, есть возможность, что они вырастут снова", — сказала Глухова.
Садовод также назвала самый надёжный и эффективный способ защиты участка от сорняков — это "слежка" за соседями. Ведь если участки заброшены или на них долго не появляются хозяева, то есть вероятность, что семена сорняков ветром прилетят и к вам.
Глухова также выразила уверенность, что вопрос борьбы с сорняками нужно поднимать на законодательном уровне, тогда и проблема исчезнет.
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