Жена Гейтса отказалась от супружеских алиментов после развода

Жена основателя компании Microsoft Билла Гейтса Мелинда не намерена подавать на выплату алиментов после расторжения брака. Об этом сообщает интернет-портал TMZ со ссылкой на документы.

Отмечается, что пара назвала свой брак фактически распавшимся. Супруги подали прошение в суд принять решение в соответствии с указанной в соглашении о разводе датой. Они просят назначить заседание на апрель 2022 года.

Согласно документам инициатором является Мелинда Гейтс. Сообщается также, что супруги не имеют брачного контракта.

Напомним, Билл Гейтс объявил о решении развестись с супругой после 27 лет брака. В совместном заявлении пара упомянула, что вырастила трёх замечательных детей и создала благотворительный фонд, который работает по всему миру.

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