В Германии назвали сроки возобновления строительства "Северного потока – 2" после иска экологов

Иск немецких экологов из организации Nabu приостановил действие разрешения на строительство газопровода "Северный поток — 2", однако работы могут возобновиться уже в конце мая. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) ФРГ.

"С конца мая будет разрешено продолжить строительство "Северного потока — 2" в соответствии с текущим положением", — приводит заявление РИА "Новости".

В регуляторе напомнили, что оператор газопровода в марте 2018 года получил постоянное разрешение на прокладку труб с конца мая до конца сентября.

Напомним, это уже не первый иск экологов против строительства газопровода. 13 апреля немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe подала иск в суд Гамбурга с требованием отозвать разрешение на строительство "Северного потока – 2".

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