В Германии назвали сроки возобновления строительства "Северного потока – 2" после иска экологов
Оператор в марте 2018 года получил постоянное разрешение на прокладку газопровода с конца мая до конца сентября.
Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov
Иск немецких экологов из организации Nabu приостановил действие разрешения на строительство газопровода "Северный поток — 2", однако работы могут возобновиться уже в конце мая. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) ФРГ.
"С конца мая будет разрешено продолжить строительство "Северного потока — 2" в соответствии с текущим положением", — приводит заявление РИА "Новости".
В регуляторе напомнили, что оператор газопровода в марте 2018 года получил постоянное разрешение на прокладку труб с конца мая до конца сентября.
Напомним, это уже не первый иск экологов против строительства газопровода. 13 апреля немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe подала иск в суд Гамбурга с требованием отозвать разрешение на строительство "Северного потока – 2".
Проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году. Мнения о том, что строительство газопровода будет завершено, придерживаются и в Госдуме.
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