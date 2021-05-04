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Дрессировщик тигров Михаил Багдасаров умер от коронавируса

Дата прощания с артистом и место похорон пока не названы.

4 мая 2021, 09:14
<p>Фото © <a href="http://www.menswork.ru/?q=content/%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB-%D0%B0%D1%88%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мужская работа</a></p>

Фото © Мужская работа

Народный артист России Михаил Багдасаров умер от коронавируса. Знаменитому дрессировщику было 75 лет. О его кончине сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Росгосцирка.

Михаил Багдасаров родился в Баку 23 мая 1945 года, с подросткового возраста мечтал стать дрессировщиком. С 16 лет трудился униформистом в цирке, где работали знаменитые деятели искусства Константин Константиновский и Маргарита Назарова. В группе Назаровой Багдасаров работал девять лет, а с 1973 года стал выступать с собственной программой. Первый крупный успех пришёл к артисту в 1979 году, когда он представил аттракцион "Давид Сасунский" — Багдасаров выводил на манеж львов, тигров, пум, пантер и других диких кошек.

Осенью 1991 года зрители увидели новое шоу Багдасарова — "Тигры-шоу" с участием 18 уссурийских тигров. В 1997 году Михаил Багдасаров был удостоен звания народного артиста России.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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