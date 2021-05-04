В Подмосковье полуторагодовалый малыш насмерть разбился, выпав из окна 13-го этажа
Любознательный ребёнок, оставшись без присмотра, самостоятельно забрался на подоконник.
Фото © Pixabay
В Ленинском районе Подмосковья полуторагодовалый ребёнок погиб, выпав из окна 13-го этажа одного из жилых домов. Об этом сообщает Главное следственное управление СК по Московской области. Трагедия произошла вечером 3 мая в деревне Мисайлово.
"От полученных в результате падения телесных повреждений ребёнок скончался на месте происшествия. По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", — сказано в сообщении ведомства.
Согласно предварительным данным следователей, родители мальчика проветривали его комнату и забыли вынуть ручку из окна, которую обычно всегда убирали для безопасности ребёнка, после чего на какое-то время ушли из детской. Как уточнили в ГСУ, кроватка малыша находилась прямо рядом с окном. Так, оставшийся без присмотра ребёнок самостоятельно залез на подоконник и выпал на улицу с высоты 13-го этажа. От полученных травм он погиб на месте.
В настоящий момент правоохранители проводят комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Ранее Лайф рассказывал, как в Уфе пятилетний мальчик выпал из окна 12-го этажа и выжил. Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения.
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