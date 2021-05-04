В Дагестане парапланерист влетел в цистерну при неудачном приземлении

В Дагестане парапланерист неудачно приземлился, влетев в цистерну. Видео © Instagram / gunibskie

В Дагестане парапланерист неудачно выбрал место для посадки и влетел в цистерну, которая была припаркована во дворе. Произошедшее попало на камеры, видео опубликовали в "Инстаграме" в паблике Гунибского района.

По словам очевидцев, инцидент случился в селе Гуниб. Отмечается, что парапланеристов было двое, однако не повезло только одному. К счастью, мужчина остался жив после неудачной посадки, но получил травмы.

Официальных комментариев по факту случившегося пока нет. Информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

Ранее Лайф рассказывал, что три человека пострадали в результате жёсткой посадки мотодельтаплана под Пермью. При падении летательный аппарат получил механические повреждения и загорелся, от него осталась лишь металлическая конструкция.

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