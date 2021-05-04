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Лайф узнал предварительную причину пожара в московской гостинице

В результате возгорания погибло два человека, ещё восемнадцать, в том числе десять детей, пострадали. Эвакуационных выходов в здании не было.

4 мая 2021, 10:25

Фото © Прокуратура Москвы

Лайф узнал предварительную причину пожара в московской гостинице. Видео © LIFE

Причиной возгорания в гостинице "Вечный зов" в Москве, предварительно, стало короткое замыкание. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что замыкание могло произойти в проводах или люминесцентном светильнике под потолком. И то и другое правоохранители изъяли и отправили на экспертизу. Версии с поджогом и неосторожным обращением с огнём не подтверждаются.

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Напомним, в ночь на 4 мая на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар в гостинице. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Распространение огня удалось локализовать. В результате происшествия погибло два человека, ещё восемнадцать пострадали, среди них оказалось десять детей. Как сообщал Лайф, двое пострадавших умерли в больнице. По факту произошедшего прокуратура проводит проверку. Следственный комитет, в свою очередь, возбудил уголовное дело. Позднее стало известно, что в сгоревшей гостинице не сработали системы автоматической противопожарной защиты. Кроме того, в здании отсутствовали запасные эвакуационные выходы, что является грубейшим нарушением.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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