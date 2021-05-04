Экономист объяснил, почему россияне не переживают за свои доходы в майские праздники

Большинство россиян не беспокоится по поводу своих доходов во время длинных майских праздников, так как уверены в завтрашнем дне и в целом в экономике страны. Об этом в беседе с Лайфом рассказал профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков.

"Тенденции экономики страны становятся уже более определёнными в том смысле, что экономика возвращается на прежние свои масштабы и выходит на прежние показатели. Это уже чувствуется не только среди предпринимателей, но и среди наёмных работников", — пояснил специалист.

По словам профессора, майские праздники, скорее всего, негативно отразятся на кошельках граждан, чьи предприятия не будут работать в течение всех выходных. "Снизится оборот продаж, отсюда, соответственно, и доходы", — отметил Щербаков. А вот отрасли и люди, связанные с организацией досуга, могут, наоборот, за время праздников существенно увеличить свой заработок.

Ранее больше половины россиян заявили, что длинные майские праздники никак не отразятся на их доходах. Также в результате опроса выяснилось, что большинство граждан хотят, чтобы подобный формат выходных сохранился и в будущем.

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