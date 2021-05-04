Зеленский заявил о "войне в Европе" из-за Крыма и Донбасса
Глава Украины также назвал погибших при протестах в Киеве в 2014 году "борцами за независимость".
Зеленский в Польше рассказал о войне в Европе из-за Крыма и Донбасса. Видео © Facebook / Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт в Донбассе и возвращение Крыма в состав России стали "войной в Европе". Об этом он сказал на саммите с лидерами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.
"Международные партнёры поддерживают Украину, нашу территориальную целостность, наш суверенитет. Я вам всем благодарен. Сегодня это очень важно. <...> Очень важно, чтобы мы были вместе", — добавил глава Незалежной.
Зеленский также заявил, что погибшие при протестах в Киеве в 2014 году были "борцами за независимость", и связал те события с происходящим в Донбассе.
Ранее Лайф сообщал, что Украина заблокировала проект России по предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. Вместе с тем Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в любой точке зоны конфликта. В ответ на это российский лидер заявил, что вопросы Донбасса Зеленскому необходимо обсуждать с главами ДНР и ЛНР, а двусторонние отношения предложил обсудить в Москве.
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