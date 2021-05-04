Зеленский заявил о "войне в Европе" из-за Крыма и Донбасса

Зеленский в Польше рассказал о войне в Европе из-за Крыма и Донбасса. Видео © Facebook / Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт в Донбассе и возвращение Крыма в состав России стали "войной в Европе". Об этом он сказал на саммите с лидерами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

"Международные партнёры поддерживают Украину, нашу территориальную целостность, наш суверенитет. Я вам всем благодарен. Сегодня это очень важно. <...> Очень важно, чтобы мы были вместе", — добавил глава Незалежной.

Зеленский также заявил, что погибшие при протестах в Киеве в 2014 году были "борцами за независимость", и связал те события с происходящим в Донбассе.

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