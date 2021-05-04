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Турция ужесточила локдаун, запретив продажу одежды и электроники

Теперь в магазинах и супермаркетах можно будет приобрести лишь товары первой необходимости.

4 мая 2021, 10:13
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Власти Турции в связи с угрозой распространения коронавируса ужесточают локдаун, вводя новые запреты. Правила вступят в силу через три дня. Об этом сообщает МВД республики.

"С 7 мая разрешена продажа в магазинах, в том числе в сетевых супермаркетах, только основных продуктов питания, средств гигиены, кормов для животных и косметических средств", — сказано в записи.

При этом приобрести парфюмерию или средства для макияжа будет нельзя. К запрету на продажу алкоголя добавляется электроника, одежда, аксессуары, текстиль, игрушки, канцелярские товары, посуда, садовые принадлежности и инструменты.

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Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении с 29 апреля по 17 мая полного локдауна в связи со сложной ситуацией с распространением коронавируса. Все офисы и рабочие места закрыты, кроме оговорённых с МВД, кафе и рестораны работают только на вынос, действует запрет на передвижение граждан. Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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