Турция ужесточила локдаун, запретив продажу одежды и электроники
Теперь в магазинах и супермаркетах можно будет приобрести лишь товары первой необходимости.
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Власти Турции в связи с угрозой распространения коронавируса ужесточают локдаун, вводя новые запреты. Правила вступят в силу через три дня. Об этом сообщает МВД республики.
"С 7 мая разрешена продажа в магазинах, в том числе в сетевых супермаркетах, только основных продуктов питания, средств гигиены, кормов для животных и косметических средств", — сказано в записи.
При этом приобрести парфюмерию или средства для макияжа будет нельзя. К запрету на продажу алкоголя добавляется электроника, одежда, аксессуары, текстиль, игрушки, канцелярские товары, посуда, садовые принадлежности и инструменты.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении с 29 апреля по 17 мая полного локдауна в связи со сложной ситуацией с распространением коронавируса. Все офисы и рабочие места закрыты, кроме оговорённых с МВД, кафе и рестораны работают только на вынос, действует запрет на передвижение граждан. Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня.
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