В Самаре задержали подозреваемого в жестоком избиении подростка в лифте
Парень был ранее судим за кражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение.
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В Самаре правоохранители задержали 21-летнего местного жителя, которого подозревают в нападении на подростка в лифте одной из многоэтажек. Об этом Лайфу сообщил источник.
Уточняется, что молодой человек вину признал, сейчас он находится на допросе в Следственном комитете.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона, задержанный ранее уже был судим за кражу. В ближайшие двое суток ему предъявят обвинение, прокуратура будет настаивать в суде на заключении злоумышленника под стражу.
Ранее Лайф рассказывал, что в Оренбурге пьяный неадекват с топором кидался на прохожих на детской площадке. Перед тем как мужчину поймали сотрудники полиции, он успел обругать женщину.
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