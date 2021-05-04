В Самаре задержали подозреваемого в жестоком избиении подростка в лифте

В Самаре правоохранители задержали 21-летнего местного жителя, которого подозревают в нападении на подростка в лифте одной из многоэтажек. Об этом Лайфу сообщил источник.

Уточняется, что молодой человек вину признал, сейчас он находится на допросе в Следственном комитете.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона, задержанный ранее уже был судим за кражу. В ближайшие двое суток ему предъявят обвинение, прокуратура будет настаивать в суде на заключении злоумышленника под стражу.

Ранее Лайф рассказывал, что в Оренбурге пьяный неадекват с топором кидался на прохожих на детской площадке. Перед тем как мужчину поймали сотрудники полиции, он успел обругать женщину.

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