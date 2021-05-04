Омбудсмен ДНР оценила вероятность нового обмена пленными между Донбассом и Украиной

Новый обмен пленными между Донбассом и Украиной невозможен, так как Киев до сих пор не выполнил обязательств по обменам, которые проходили в 2019 и 2020 годах. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

"В договорах об обменах гражданами было чётко прописано условие: стороны должны процессуально очистить граждан, которых передают, то есть прекратить уголовное преследование в их отношении", — приводит её слова RT.

Граждане, которых передали с Донбасса, были процессуально очищены, а вот Украина этот вопрос затянула. С декабря 2019 года процедура выполнена лишь в отношении одного пленного, а 50 человек до сих пор находятся под следствием и сталкиваются с проблемами при передвижении, так как большинство из них были объявлены в розыск, в том числе и международный, уточнила Морозова.

Она объяснила, как проходит процессуальное очищение: следственные органы завершают расследование и передают дело в суд, который выносит приговор. Если он обвинительный, подаются документы на помилование президенту. На данный момент 16 человек ждут помилования от Владимира Зеленского, однако, как заметила Морозова, глава государства до сих пор не нашёл времени для этого.

"Я понимаю, что вопрос обмена пленными политически ангажирован и Украина затягивает данный процесс специально", — добавила она.

Ранее Лайф сообщал, что председатель киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук выдвинул ультиматум по Донбассу и предложил изменения в минский формат. По его словам, перемены приведут к сохранению договорённостей и возможности не упускать важные вопросы на встречах.

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