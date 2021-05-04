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Политолог назвал цель вброса бывшим британским разведчиком "компромата" на Трампа

В последнее время экс-президент США набирает популярность, поэтому демократы стараются всеми способами дискредитировать политика, а заодно и Россию, считает специалист.

4 мая 2021, 10:57
<p>Экс-президент США Дональд Трамп. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото © ТАСС / Zuma

Инициаторы сбора досье на бывшего американского лидера Дональда Трампа преследуют сразу несколько целей, связанных как с внутренней, так и с внешней повесткой США. Об этом рассказал профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин.

"Самая главная цель — это обеспечить международную поддержку во всех делах без исключения. И особенно это касается антироссийских действий и инициатив", — пояснил специалист в интервью радио Sputnik.

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В последнее время Трамп набирает популярность, поэтому демократы стараются всеми способами дискредитировать политика, а заодно и Россию, считает Кубышкин. По словам политолога, "линия на демонизацию" экс-президента США будет продолжаться, чтобы продлить санкционную политику, а также обелить некоторых деятелей Демпартии, в частности спасти от определённых расследований семью Джо Байдена.

"Вброс этот неслучаен. Он предназначен для того, чтобы осложнить подготовку встречи Владимира Путина и Джо Байдена", — подчеркнул эксперт.

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Ранее газета The Daily Telegraph рассказала, что бывший британский разведчик передал ФБР второе "досье" на Трампа. В частности, оно включало утверждения о наличии у России дополнительных компрометирующих сведений о любовных похождениях бывшего американского лидера. Сам Дональд Трамп неоднократно заявлял, что подобные компроматы являются фальшивкой и примером "тотальной политической охоты на ведьм".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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