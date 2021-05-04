Дудь ответил Ивангаю на обвинения в трусости и цензуре публикацией вырезанного куска интервью

Журналист Юрий Дудь прокомментировал высказывания блогера Ивангая, обвинившего его в трусости и цензуре. В своём телеграм-канале он объяснил, почему были вырезаны некоторые моменты из интервью, вышедшего полтора месяца назад.

По словам Дудя, обвинения Ивангая коснулись принципиальной для его команды вещи — корректности монтажа. Дело в том, что из нескольких часов съёмок зачастую вырезают значительную часть по различным причинам. В частности, это делается из уважения как к самому герою, так и к зрителям.

"Как правило, на монтаже выкидывается всё неинтересное, иногда — то, что могло бы быть интересным, но высказано настолько несвязно, что это очень сложно и понять, и просто слушать", — пояснил журналист.

Дудь добавил, что задачей его команды является не "показать героя максимально нелепым", а исследовать его. Также в посте журналист показал вырезанный кусок интервью с Ивангаем, где молодой человек очень несвязно рассказывает о своём отношении к присоединению Крыма к России, бабушке, ставшей "жертвой голодомора", и дедушке — "жертве репрессий".

Напомним, в марте Юрий Дудь на своём ютуб-канале опубликовал интервью с блогером Ивангаем, который был популярен в начале 2010 года. Во время разговора парень рассказал, куда исчез, почему сейчас занимается музыкой, а заодно упомянул об употреблении запрещённых веществ и об отношениях с Марьяной Ро.

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