Братья Запашные — о дрессировщике Багдасарове: Для цирка — фундаментальный человек

Смерть знаменитого дрессировщика тигров Михаила Багдасарова стала настоящей потерей для его учеников — братьев Запашных. "Дядя Миша" был не только большим мастером и хорошим другом, но и основателем целой династии знаменитых дрессировщиков, отметил Эдгард Запашный.

"Дядя Миша Багдасаров — я его так называл, Михаил Ашотович — если официально. Основатель династии, именно он запустил в творческий путь семью Багдасаровых, именно он создал аттракцион "Давид Сасунский": большая смешанная группа животных, где работали леопарды, пантеры, волки, тигры, львы", — пояснил народный артист РФ в беседе с телеканалом "360".

В свою очередь народный артист России, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный в беседе с телеканалом "Звезда" назвал Багдасарова фундаментальным человеком для циркового искусства. По его словам, уход из жизни прославленного дрессировщика является большой потерей в принципе для всей страны, "потому что человек много очень сделал в своём виде искусства".

Напомним, Михаил Багдасаров скончался сегодня утром 4 мая. У 75-летнего артиста возникли осложнения после коронавируса. Дрессировкой диких животных Багдасаров занимался с подросткового возраста. С 1973 года он выступал с собственной программой, а первого крупного успеха добился в 1979-м с аттракционом "Давид Сасунский". Осенью 1991 года дрессировщик представил новую программу — "Тигры-шоу" — с участием 18 уссурийских тигров.

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