Эксперт оценил влияние "Северного потока – 2" на морскую фауну Балтики
Возражения экологов, требующих прекратить строительство газопровода, уже неоднократно опровергались официальными ведомствами, отметил он.
Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
Газопровод "Северный поток – 2" не представляет собой реальную угрозу для морской фауны Балтики, заявил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал в беседе с РИА "Новости". Он отметил, что такие стройки не могут проводиться без специальной масштабной экспертизы.
"Возражения экологов, которые звучали и ранее, уже неоднократно опровергались официальными ведомствами и Правительством Германии, а попытки затормозить стройку или заморозить её рассматриваются как спекуляции", — заявил эксперт.
Напомним, немецкая экологическая организация Nabu подала иск против выдачи разрешения на строительство "Северного потока – 2" в исключительной экономической зоне страны. По мнению специалистов, газопровод разрушает среду обитания на морском дне размером более 16 футбольных полей.
Ранее депутат Бундестага Вальдемар Гердт заявил, что у Европарламента нет полномочий отказываться от строительства "Северного потока – 2". В случае отказа от газопровода Берлину придётся выплатить 12 миллиардов евро штрафных санкций и искать другие варианты покрытия энергодефицита. Тем временем в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году. Мнения о том, что строительство газопровода будет завершено, придерживаются и в Госдуме.
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