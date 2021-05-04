Эксперт оценил влияние "Северного потока – 2" на морскую фауну Балтики

Газопровод "Северный поток – 2" не представляет собой реальную угрозу для морской фауны Балтики, заявил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал в беседе с РИА "Новости". Он отметил, что такие стройки не могут проводиться без специальной масштабной экспертизы.

"Возражения экологов, которые звучали и ранее, уже неоднократно опровергались официальными ведомствами и Правительством Германии, а попытки затормозить стройку или заморозить её рассматриваются как спекуляции", — заявил эксперт.

Напомним, немецкая экологическая организация Nabu подала иск против выдачи разрешения на строительство "Северного потока – 2" в исключительной экономической зоне страны. По мнению специалистов, газопровод разрушает среду обитания на морском дне размером более 16 футбольных полей.

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