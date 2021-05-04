Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Эксперт оценил влияние "Северного потока – 2" на морскую фауну Балтики

Возражения экологов, требующих прекратить строительство газопровода, уже неоднократно опровергались официальными ведомствами, отметил он.

4 мая 2021, 11:21
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Газопровод "Северный поток – 2" не представляет собой реальную угрозу для морской фауны Балтики, заявил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал в беседе с РИА "Новости". Он отметил, что такие стройки не могут проводиться без специальной масштабной экспертизы.

"Возражения экологов, которые звучали и ранее, уже неоднократно опровергались официальными ведомствами и Правительством Германии, а попытки затормозить стройку или заморозить её рассматриваются как спекуляции", — заявил эксперт.

В Германии назвали сроки возобновления строительства "Северного потока – 2" после иска экологов

В Германии назвали сроки возобновления строительства "Северного потока – 2" после иска экологов

Напомним, немецкая экологическая организация Nabu подала иск против выдачи разрешения на строительство "Северного потока – 2" в исключительной экономической зоне страны. По мнению специалистов, газопровод разрушает среду обитания на морском дне размером более 16 футбольных полей.

Ранее депутат Бундестага Вальдемар Гердт заявил, что у Европарламента нет полномочий отказываться от строительства "Северного потока – 2". В случае отказа от газопровода Берлину придётся выплатить 12 миллиардов евро штрафных санкций и искать другие варианты покрытия энергодефицита. Тем временем в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году. Мнения о том, что строительство газопровода будет завершено, придерживаются и в Госдуме.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Оператор "Северного потока – 2" отказался комментировать иск экологов

сегодня в 11:50

"Вопрос кризисный": Эколог указал на важность участия России в климатическом саммите

22 апреля, 12:46

Братья Запашные — о дрессировщике Багдасарове: Для цирка — фундаментальный человек

сегодня в 11:30

Разбившихся в ДТП на Ставрополье баскетболисток перевозили без лицензии и с нарушениями

сегодня в 12:16

Украинца приговорили к трём годам тюрьмы за попытку вывоза из России запчастей военной техники

сегодня в 12:09

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1