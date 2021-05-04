Оператор "Северного потока – 2" отказался комментировать иск экологов

Швейцарская компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором "Северного потока – 2", отказалась давать какие-либо комментарии по поводу иска экологической организации Nabu, выступающей против строительства газопровода. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы не комментируем потенциальные разбирательства, связанные с решениями органов государственного управления", — сообщили агентству в организации, отвечая на вопрос о влиянии иска на текущие работы по проекту.

Напомним, немецкая экологическая организация Nabu подала иск против выдачи разрешения на строительство "Северного потока – 2" в исключительной экономической зоне страны. По мнению специалистов, газопровод разрушает среду обитания на морском дне размером более 16 футбольных полей.

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