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Оператор "Северного потока – 2" отказался комментировать иск экологов

Ранее немецкая организация призвала не выдавать разрешение на реализацию проекта в исключительной экономической зоне страны.

4 мая 2021, 11:50
<p>Фото © ТАСС / imago images / Jens Koehler</p>

Фото © ТАСС / imago images / Jens Koehler

Швейцарская компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором "Северного потока – 2", отказалась давать какие-либо комментарии по поводу иска экологической организации Nabu, выступающей против строительства газопровода. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы не комментируем потенциальные разбирательства, связанные с решениями органов государственного управления", — сообщили агентству в организации, отвечая на вопрос о влиянии иска на текущие работы по проекту.

Эксперт оценил влияние "Северного потока – 2" на морскую фауну Балтики

Эксперт оценил влияние "Северного потока – 2" на морскую фауну Балтики

Напомним, немецкая экологическая организация Nabu подала иск против выдачи разрешения на строительство "Северного потока – 2" в исключительной экономической зоне страны. По мнению специалистов, газопровод разрушает среду обитания на морском дне размером более 16 футбольных полей.

Между тем депутат бундестага Вальдемар Гердт ранее заявил, что у Европарламента нет полномочий отказываться от строительства "Северного потока – 2". В случае отказа от газопровода Берлину придётся выплатить 12 миллиардов евро штрафных санкций и искать другие варианты покрытия энергодефицита. Тем временем в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году. Мнения о том, что строительство газопровода будет завершено, придерживаются и в Госдуме.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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