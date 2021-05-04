Украинца приговорили к трём годам тюрьмы за попытку вывоза из России запчастей военной техники
Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Осуждённый и его защита уже подали на обжалование решения суда.
Фото © Pixabay
В Москве Гагаринский суд признал виновным в попытке контрабанды запчастей для военных самолётов МиГ-29 гражданина Украины Сергея Ливенцова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
"Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — отметил собеседник агентства.
Как указано на сайте суда, приговор был провозглашён 23 апреля, осуждённый и его защита уже обжаловали вердикт.
Ранее в Севастополе ФСБ задержала россиянина, передававшего разведке Украины секретные данные о Черноморском флоте. Утечка сведений за рубеж могла нанести ущерб российской обороноспособности. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело о государственной измене, молодого человека арестовали.
Лента новостей
Выбор редакции
Директора спортшколы отправили под домашний арест после гибели пяти детей в ДТП на Ставрополье
Названа дата оглашения приговора экс-полицейским, задержавшим Голунова
В Самаре задержали подозреваемого в жестоком избиении подростка в лифте
Оператор "Северного потока – 2" отказался комментировать иск экологов
Модель полностью разделась у распахнутого окна, и фанаты уже испугались за психику её соседей
Комментариев: 0