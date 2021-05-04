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Украинца приговорили к трём годам тюрьмы за попытку вывоза из России запчастей военной техники

Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Осуждённый и его защита уже подали на обжалование решения суда.

4 мая 2021, 12:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Москве Гагаринский суд признал виновным в попытке контрабанды запчастей для военных самолётов МиГ-29 гражданина Украины Сергея Ливенцова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — отметил собеседник агентства.

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Как указано на сайте суда, приговор был провозглашён 23 апреля, осуждённый и его защита уже обжаловали вердикт.

Ранее в Севастополе ФСБ задержала россиянина, передававшего разведке Украины секретные данные о Черноморском флоте. Утечка сведений за рубеж могла нанести ущерб российской обороноспособности. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело о государственной измене, молодого человека арестовали.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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