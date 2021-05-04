В жутком ДТП на трассе "Кола" погибли телеведущая и её спутники
Все они находились в кроссовере, передней части которого после столкновения буквально не стало.
Фото © VK / "Мурманск ДТП ЧП"
Три человека погибли в жутком ДТП на трассе "Кола" в Мурманской области. Видео © VK / "Мурманск ДТП ЧП"
Страшное ДТП произошло на участке трассы "Кола" в Кольском районе Мурманской области, где столкнулось два автомобиля. В результате происшествия погибло три человека, ещё один получил травмы. Об этом сообщили в региональном главке МВД РФ.
По предварительным данным, авария случилась на 1357-м километре около четырёх часов утра. Столкнулись кроссовер Hyundai и легковушка Mazda.
"В результате ДТП один человек доставлен в медицинское учреждение, трое погибли на месте", — приводит текст сообщения ТАСС.
Все погибшие находились в автомобиле Hyundai. Как уточняется в паблике "Мурманск ДТП ЧП" в социальной сети "ВКонтакте", жертвами аварии стали креативный директор и телеведущая местного телевидения Марина К., а также Вера Б. и её супруг Александр А. Отмечается, что у семейной пары остался ребёнок.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося, проводится проверка. Прокуратура региона также проводит проверку соблюдения обязательств содержания дорог для безопасного движения.
Ранее Лайф сообщал о ДТП в Иркутской области, где столкнулись автомобиль Nissan Qashqai и большегруз. В результате аварии один человек погиб и трое пострадали. Легковушка же вспыхнула и выгорела дотла.
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