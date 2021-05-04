Лазарев предрёк Маниже провал на Евровидении

Певец Сергей Лазарев считает, что Манижа не сможет победить на Евровидении, потому что её песня вряд ли подходит для такого конкурса. Своим мнением артист поделился в интервью на ютуб-канале Fametime TV.

По словам Лазарева, европейская публика может попросту не понять смысл композиции Russian Woman, так как большая её часть исполняется на русском языке. Поэтому количество баллов у Манижи "будет заведомо меньше", отметил он. Кроме того, феминистская направленность песни также сыграет не в пользу представительницы России. Как отметил Лазарев, тема сильной женщины прослеживается в песне участницы от Мальты, которая уже оказалась в фаворитах конкурса.

Сам Лазарев заявил, что отправил бы на конкурс певицу Юлию Зиверт. У неё узнаваемый голос и она смогла бы сделать классную постановку, добавил певец.

Ранее Леонид Агутин заявил, что его слова о том, что песня Манижи — пустое произведение, которое стыдно выставлять на Евровидение, были поняты неправильно. Музыкант считает, что теперь нужно работать с тем, что есть, и пожелал коллеге удачи.

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