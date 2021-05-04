Лазарев предрёк Маниже провал на Евровидении
Певица может оказаться в проигрышном положении по двум причинам, полагает исполнитель.
Певец Сергей Лазарев. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Певец Сергей Лазарев считает, что Манижа не сможет победить на Евровидении, потому что её песня вряд ли подходит для такого конкурса. Своим мнением артист поделился в интервью на ютуб-канале Fametime TV.
По словам Лазарева, европейская публика может попросту не понять смысл композиции Russian Woman, так как большая её часть исполняется на русском языке. Поэтому количество баллов у Манижи "будет заведомо меньше", отметил он. Кроме того, феминистская направленность песни также сыграет не в пользу представительницы России. Как отметил Лазарев, тема сильной женщины прослеживается в песне участницы от Мальты, которая уже оказалась в фаворитах конкурса.
Сам Лазарев заявил, что отправил бы на конкурс певицу Юлию Зиверт. У неё узнаваемый голос и она смогла бы сделать классную постановку, добавил певец.
Ранее Леонид Агутин заявил, что его слова о том, что песня Манижи — пустое произведение, которое стыдно выставлять на Евровидение, были поняты неправильно. Музыкант считает, что теперь нужно работать с тем, что есть, и пожелал коллеге удачи.
Напомним, выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении пришёлся по душе далеко не всем. Так, певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. После отбора артистка столкнулась с масштабной травлей в Сети. На неё даже пожаловались в СКР. В то же время холодный приём в России не мешает клипу Russian Woman быть в топе на официальном ютуб-канале Евровидения.
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