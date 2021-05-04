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Лазарев предрёк Маниже провал на Евровидении

Певица может оказаться в проигрышном положении по двум причинам, полагает исполнитель.

4 мая 2021, 13:42
<p>Певец Сергей Лазарев. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Певец Сергей Лазарев. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певец Сергей Лазарев считает, что Манижа не сможет победить на Евровидении, потому что её песня вряд ли подходит для такого конкурса. Своим мнением артист поделился в интервью на ютуб-канале Fametime TV.

По словам Лазарева, европейская публика может попросту не понять смысл композиции Russian Woman, так как большая её часть исполняется на русском языке. Поэтому количество баллов у Манижи "будет заведомо меньше", отметил он. Кроме того, феминистская направленность песни также сыграет не в пользу представительницы России. Как отметил Лазарев, тема сильной женщины прослеживается в песне участницы от Мальты, которая уже оказалась в фаворитах конкурса.

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Сам Лазарев заявил, что отправил бы на конкурс певицу Юлию Зиверт. У неё узнаваемый голос и она смогла бы сделать классную постановку, добавил певец.

Ранее Леонид Агутин заявил, что его слова о том, что песня Манижи — пустое произведение, которое стыдно выставлять на Евровидение, были поняты неправильно. Музыкант считает, что теперь нужно работать с тем, что есть, и пожелал коллеге удачи.

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Напомним, выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении пришёлся по душе далеко не всем. Так, певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. После отбора артистка столкнулась с масштабной травлей в Сети. На неё даже пожаловались в СКР. В то же время холодный приём в России не мешает клипу Russian Woman быть в топе на официальном ютуб-канале Евровидения.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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