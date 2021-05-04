Курорт "Роза Хутор" получил предостережение ФАС за повышение цен на ски-пассы

Российский горнолыжный курорт "Роза Хутор" получил официальное предостережение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в связи с появлением жалоб о росте цен на отдых. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы курорта Татьяна Онготоева.

В конце прошлого месяца отдыхающие обратились в Общероссийский народный фронт (ОНФ) с жалобой на необоснованное увеличение стоимости ски-пассов на курорте "Роза Хутор". Общественники в свою очередь направили обращение в управление ФАС по Краснодарскому краю.

"Мы получили предостережение ФАС и действуем в полном соответствии с рекомендациями антимонопольной службы и законодательством", — заявила Онготоева.

Руководитель пресс-службы курорта также отметила, что динамическое ценообразование является весьма распространённой практикой в турбизнесе. Она уточнила, что весной спрос на услуги курорта оказался довольно высоким. При этом климатические условия и количество снега позволили открыть зону катания, равноценную той, что бывает доступна зимой в наиболее пиковые даты.

"Службы курорта обеспечивали также раннее открытие катания, что вообще редкость для апреля. Работали все подъёмники, сноупарки. По этой причине было принято решение сохранить стоимость ски-пасса, аналогичную высокому сезону", — пояснила Онготоева.

Горнолыжный курорт "Роза Хутор", расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлера, является самым крупным олимпийским объектом XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Трассы общей протяжённостью 102 километра были спроектированы лучшими экспертами со всего мира. В распоряжении отдыхающих — более 100 километров троп для пеших прогулок, а также более 10 разнообразных маршрутов.

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