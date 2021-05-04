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Лайф узнал мотив подозреваемого в жестоком избиении подростка в лифте в Самаре

Парень признался, что школьник стал случайной жертвой. С задержанным проведут следственный эксперимент.

4 мая 2021, 12:56
<p>Скриншот © LIFE</p>

Скриншот © LIFE

Лайф выяснил мотив 21-летнего жителя Самары, жестоко избившего подростка в лифте одного из многоэтажных домов. Молодого человека уже задержали и допросили. О том, как в ходе допроса он объяснил свои действия, нам рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, парень признался, что просто шёл по улице, увидел незнакомого ему подростка с телефоном и решил отобрать устройство. Молодой человек проследовал за школьником в подъезд, а затем в лифт. Там он избил мальчика, отобрал смартфон и убежал.

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По словам источника, в ближайшее время с задержанным проведут следственный эксперимент.

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Как ранее писал Лайф, в одном из жилых домов Самары молодой мужчина сильно избил и ограбил 15-летнего подростка прямо в лифте, а затем скрылся. Мальчика, который пытался сопротивляться нападавшему, госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Спустя время подозреваемого задержали, свою вину он признал. Также выяснилось, что ранее задержанный уже был судим за кражу.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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