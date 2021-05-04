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Юрист указал на отсутствие возможности у банков штрафовать за досрочное погашение кредита

В случае если такой пункт прописан в договоре, он является недействительным, а списания финансовые организации обязаны вернуть.

4 мая 2021, 13:27
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Банки в России не имеют права штрафовать заёмщиков за досрочное погашение кредита, так как в законодательстве нет соответствующей нормы. Об этом заявил юрист Александр Целых.

"Никакого наказания за досрочное погашение кредита не предусмотрено, поскольку погасить досрочно кредит — это право заёмщика", — приводит его слова телеканал "Звезда".

Юрист уточнил, что каждый имеет право погасить задолженность через 30 дней уведомления. Для этого можно сразу оплатить всю сумму, и тогда это будет зарегистрировано как погашение кредита в досрочном порядке, отметил он.

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При этом, если в договоре прописан пункт о штрафе за досрочное погашение, он является недействительным, так как противоречит закону и не подлежит применению, добавил Целых.

"Если банк за это взыскал или списал какой-то штраф или какую-то сумму, комиссию, то это является незаконным — и по требованию это всё можно вернуть обратно заёмщику, гражданину", — напомнил эксперт.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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