Юрист указал на отсутствие возможности у банков штрафовать за досрочное погашение кредита
В случае если такой пункт прописан в договоре, он является недействительным, а списания финансовые организации обязаны вернуть.
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Банки в России не имеют права штрафовать заёмщиков за досрочное погашение кредита, так как в законодательстве нет соответствующей нормы. Об этом заявил юрист Александр Целых.
"Никакого наказания за досрочное погашение кредита не предусмотрено, поскольку погасить досрочно кредит — это право заёмщика", — приводит его слова телеканал "Звезда".
Юрист уточнил, что каждый имеет право погасить задолженность через 30 дней уведомления. Для этого можно сразу оплатить всю сумму, и тогда это будет зарегистрировано как погашение кредита в досрочном порядке, отметил он.
При этом, если в договоре прописан пункт о штрафе за досрочное погашение, он является недействительным, так как противоречит закону и не подлежит применению, добавил Целых.
"Если банк за это взыскал или списал какой-то штраф или какую-то сумму, комиссию, то это является незаконным — и по требованию это всё можно вернуть обратно заёмщику, гражданину", — напомнил эксперт.
Ранее аналитики предсказали повышение ипотечных ставок до 9–10%. На этом фоне объёмы выдачи кредитов могут резко сократиться.
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