Юрист указал на отсутствие возможности у банков штрафовать за досрочное погашение кредита

Банки в России не имеют права штрафовать заёмщиков за досрочное погашение кредита, так как в законодательстве нет соответствующей нормы. Об этом заявил юрист Александр Целых.

"Никакого наказания за досрочное погашение кредита не предусмотрено, поскольку погасить досрочно кредит — это право заёмщика", — приводит его слова телеканал "Звезда".

Юрист уточнил, что каждый имеет право погасить задолженность через 30 дней уведомления. Для этого можно сразу оплатить всю сумму, и тогда это будет зарегистрировано как погашение кредита в досрочном порядке, отметил он.

При этом, если в договоре прописан пункт о штрафе за досрочное погашение, он является недействительным, так как противоречит закону и не подлежит применению, добавил Целых.

"Если банк за это взыскал или списал какой-то штраф или какую-то сумму, комиссию, то это является незаконным — и по требованию это всё можно вернуть обратно заёмщику, гражданину", — напомнил эксперт.

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