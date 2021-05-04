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Еврокомиссар Боррель обсудил с главой Госдепа Блинкеном отношения с Россией

В частности, дипломаты говорили об ответных мерах РФ в адрес стран ЕС, ситуации на границе с Украиной и Алексее Навальном.

4 мая 2021, 13:04
<p>Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото © ТАСС/ЕРА</p>

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото © ТАСС/ЕРА

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном отношения с Россией. Как уточняется в сообщении внешнеполитической службы ЕС, встреча дипломатов прошла в рамках саммита G7 в Лондоне.

"Они также обсудили отношения с Россией в свете недавнего наращивания военного присутствия в незаконно аннексированном Крыму и на границе с Украиной, здоровье Алексея Навального, а также действия России против государств — членов ЕС и санкции против граждан ЕС", — указано в сообщении.

"Дипломатическое охлаждение": Политолог оценил заявление Борреля о неприемлемости санкций России против Евросоюза

"Дипломатическое охлаждение": Политолог оценил заявление Борреля о неприемлемости санкций России против Евросоюза

Помимо того, дипломаты обратили внимание на ядерную сделку с Ираном и отношения с Китаем, Афганистаном, а также беспорядки в Колумбии.

Ранее Россия ввела ответные санкции против ЕС: в чёрном списке оказалось восемь человек. В российском МИД объяснили, что Брюссель отвергает любые предложения Москвы решать проблемы в отношениях путём диалога и продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер. В свою очередь Евросовет, Еврокомиссия и Европарламент выпустили совместное заявление, в котором говорится, что они оставляют за собой право ответных мер в адрес РФ.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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