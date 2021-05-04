Президент выразил уверенность, что юбилей лиги вдохновит организаторов и участников на новые свершения.

Владимир Путин назвал Ночную хоккейную лигу ярким брендом современной России. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин поздравил участников десятого Всероссийского фестиваля "Ночная хоккейная лига" и всех любителей этого вида спорта с открытием финального этапа, которое состоялось в Сочи. Глава страны подчеркнул, что РФ заслуженно входит в число ведущих хоккейных держав и подарила миру незабываемые победы на разного рода соревнованиях.

"Важно, что год от года "Ночная лига" растёт и крепнет, вовлекает в свою орбиту энтузиастов, поклонников хоккея. Она превратилась в настоящую команду единомышленников, увлечённых, творческих, сильных духом людей, которые всегда открыты для свежих и амбициозных инициатив, готовы к большим спортивным вызовам. И, конечно, "Ночная хоккейная лига" — это один из ярких брендов современной России, популярный и широко востребованный", — сказал Путин.

Он отметил, что у истоков создания "Ночной хоккейной лиги" стояли многие выдающиеся хоккеисты, и именно благодаря их энтузиазму Россия вновь "ярко проявила себя как законодательница мод в этом зрелищном виде спорта". Российский лидер подчеркнул, что фестиваль является важной составляющей массового физкультурного спортивного движения, которое сегодня объединяет миллионы человек по всей стране.

Путин также выразил уверенность, что десятая годовщина лиги вдохновит её организаторов и участников на новые блестящие свершения. Он пожелал игрокам захватывающих матчей и честной борьбы, а фестивалю — движения только вперёд.