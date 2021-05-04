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Опубликовано 4 мая 2021, 13:00

Путин назвал Ночную хоккейную лигу ярким брендом современной России

Президент выразил уверенность, что юбилей лиги вдохновит организаторов и участников на новые свершения.

Владимир Путин назвал Ночную хоккейную лигу ярким брендом современной России. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин поздравил участников десятого Всероссийского фестиваля "Ночная хоккейная лига" и всех любителей этого вида спорта с открытием финального этапа, которое состоялось в Сочи. Глава страны подчеркнул, что РФ заслуженно входит в число ведущих хоккейных держав и подарила миру незабываемые победы на разного рода соревнованиях.

"Важно, что год от года "Ночная лига" растёт и крепнет, вовлекает в свою орбиту энтузиастов, поклонников хоккея. Она превратилась в настоящую команду единомышленников, увлечённых, творческих, сильных духом людей, которые всегда открыты для свежих и амбициозных инициатив, готовы к большим спортивным вызовам. И, конечно, "Ночная хоккейная лига" — это один из ярких брендов современной России, популярный и широко востребованный", — сказал Путин.

Он отметил, что у истоков создания "Ночной хоккейной лиги" стояли многие выдающиеся хоккеисты, и именно благодаря их энтузиазму Россия вновь "ярко проявила себя как законодательница мод в этом зрелищном виде спорта". Российский лидер подчеркнул, что фестиваль является важной составляющей массового физкультурного спортивного движения, которое сегодня объединяет миллионы человек по всей стране.

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Путин также выразил уверенность, что десятая годовщина лиги вдохновит её организаторов и участников на новые блестящие свершения. Он пожелал игрокам захватывающих матчей и честной борьбы, а фестивалю — движения только вперёд.

Ранее Лайф рассказывал, что юниорская сборная России разгромила Белоруссию на чемпионате мира. Команда РФ по итогам предварительного этапа заняла второе место в группе B и обеспечила себе уверенный выход в полуфинал. Следующий соперник пока не известен.

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Фото © Ночная хоккейная лига

Александр Юнашев
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