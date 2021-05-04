В Белоруссии вынесли приговор доверенным лицам Тихановской
Их обвинили в подготовке массовых беспорядков с захватом зданий госвласти.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Фото © ТАСС / imago images / Leopold Nekula
В Гомеле суд вынес приговор трём членам инициативной группы экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и одному из её доверенных лиц. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры республики, они признаны виновными в приготовлении к участию в массовых беспорядках и захвату зданий. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от шести до 6,5 года.
Как отмечается, наибольший срок за решёткой проведёт 53-летний мужчина, оскорбивший представителя власти.
Уточняется, что осуждённая женщина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, а мужчины — усиленного. К слову, обвиняемые свою вину не признали. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение десяти дней со дня его провозглашения.
Ранее Светлана Тихановская заявила, что не будет участвовать в возможных новых выборах в Белоруссии, проведения которых требует оппозиция. Она заявила, что к власти никогда не стремилась, а лишь хотела организовать справедливое голосование.
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