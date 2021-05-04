The Hatters подаст в суд после скандала с пьяным дебошем лидера группы в нижегородском клубе

Даниил — директор российской группы The Hatters, лидер которой вместе с товарищами устроил пьяный дебош в клубе Tago Mago в Нижнем Новгороде, — в разговоре с Лайфом заявил о намерении коллектива подать в суд на заведение за вымогательство и клевету.

Ранее телеграм-канал Ni Mash писал, что во время пребывания в Tago Mago компания, в которой находился Юрий Музыченко (лидер The Hatters), выпила так много, что попросту перестала себя контролировать и начала угрожать сотрудникам заведения и местным музыкантам физической расправой, в частности, ножом. В свою очередь представители группы подтвердили, что друзья пришли в клуб в "приподнятом состоянии". Они уточнили, что между Музыченко и местными артистами произошёл спор относительно качества их концерта, после чего те решили выдать небольшой конфликт за "какой-то боевик и устроили акцию самопиара". При этом заявления об угрозах ножом представители коллектива назвали "дикими фантазиями", а также опровергли "действия сексуального направления".

"В суд мы подаём, потому что то, что отражено в одном из новостных каналов, полностью не соответствует действительности. Также у меня есть информация, что данный канал должен в скором времени написать опровержение данных, которые ранее были в нём опубликованы", — рассказал нам Даниил.

По словам директора The Hatters, представители клуба сами связались с коллективом и потребовали с музыкантов деньги, чтобы информация об этой ситуации не утекла в СМИ. Как подчеркнул Даниил, это было прямое вымогательство. В то же время он отметил, что непосредственные участники конфликта сообщали о том, что никакого ножа и угроз в ходе потасовки не было.

"Также не было и ситуации, что Юра кого-то хватал за грудь. Что мы имеем по факту на данный момент? Да, действительно, был пьяный Музыченко в баре и что-то орал там, после чего был словесный конфликт. На этом всё", — подытожил Даниил, уточнив, что исковое заявление готовится по факту вымогательства и клеветы.

Как ранее писал Лайф, фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко устроил пьяный дебош в Нижнем Новгороде, куда приехал с гастролями. Вечером 2 мая с подругой и двумя товарищами музыкант посетил заведение Tago Mago. СМИ сообщали, что артист вступил в перепалку с персоналом клуба и даже грозил им ножом. Кроме того, из-за инцидента был сорван концерт Антона Рипатти, проходивший в заведении. Позднее сотрудники Tago Mago рассказали детали пьяного дебоша лидера The Hatters. Сам же коллектив заверил, что никто не угрожал сотрудникам заведения ножом. Артисты также обвинили местных музыкантов в клевете и самопиаре, заявив, что те вымогали деньги.

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