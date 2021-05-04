В горевшей московской гостинице жили участники слёта кадетов. Видео © LIFE

В гостинице "Вечный зов" в Москве, где ночью случился пожар, жили участники слёта кадетов, приехавшие из разных регионов страны. Об этом Лайфу рассказали жители расположенных по соседству с отелем домов.

"Слёт был кадетский, много приезжало, очень много. Все в формочках таких, с рюкзачками. Ну, за два, за три дня приезжали", — рассказала одна из свидетельниц.

Другая женщина отметила, что дети прибывали группами с сопровождающими. Мероприятие организовывало частное учреждение.

Напомним, в ночь на 4 мая на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар в гостинице. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Распространение огня удалось локализовать. В результате пострадало 18 человек, среди них оказалось 10 детей.

Как сообщал Лайф, ещё двое пострадавших умерли в больнице. По факту произошедшего прокуратура проводит проверку. Следственный комитет, в свою очередь, возбудил уголовное дело. Позднее стало известно, что в сгоревшей гостинице не сработали системы автоматической противопожарной защиты. Кроме того, в здании отсутствовали запасные эвакуационные выходы, что является грубейшим нарушением.

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