В горевшей московской гостинице жили участники слёта кадетов
Среди пострадавших при пожаре есть и несовершеннолетние. Всех госпитализировали.
В горевшей московской гостинице жили участники слёта кадетов. Видео © LIFE
В гостинице "Вечный зов" в Москве, где ночью случился пожар, жили участники слёта кадетов, приехавшие из разных регионов страны. Об этом Лайфу рассказали жители расположенных по соседству с отелем домов.
"Слёт был кадетский, много приезжало, очень много. Все в формочках таких, с рюкзачками. Ну, за два, за три дня приезжали", — рассказала одна из свидетельниц.
Другая женщина отметила, что дети прибывали группами с сопровождающими. Мероприятие организовывало частное учреждение.
Напомним, в ночь на 4 мая на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар в гостинице. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Распространение огня удалось локализовать. В результате пострадало 18 человек, среди них оказалось 10 детей.
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Как сообщал Лайф, ещё двое пострадавших умерли в больнице. По факту произошедшего прокуратура проводит проверку. Следственный комитет, в свою очередь, возбудил уголовное дело. Позднее стало известно, что в сгоревшей гостинице не сработали системы автоматической противопожарной защиты. Кроме того, в здании отсутствовали запасные эвакуационные выходы, что является грубейшим нарушением.
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